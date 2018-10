Berlin (AFP) Der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen sieht die Volksparteien nach der Landtagswahl in Bayern "im freien Fall". Die großen Parteien seien "im Niedergang", während neue Parteien wie die AfD aufstrebten, sagte Meuthen am Montag in Berlin. "Das ist eine Art Zeitenwende, die da stattfindet."

