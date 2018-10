München (AFP) Der Chef der Freien Wähler, Hubert Aiwanger, erwartet nach der Landtagswahl in Bayern "sehr schnell" eine Regierungsbildung mit der CSU. Nach den für Mittwoch geplanten ersten Sondierungsgesprächen werde es direkt in Koalitionsverhandlungen münden, sagte Aiwanger am Montag in München vor Journalisten. Diesen sei seine Partei "bestens gewachsen".

