Köln (AFP) Die Freien Wähler sind in Bayern klar auf Regierungskurs. "Wir wollen in Bayern mitregieren", sagte Parteichef Hubert Aiwanger am Montag im Deutschlandfunk. Ihm sei es wichtig, nun "möglichst schnell eine stabile Regierung hinzubekommen". Dabei wollten die Freien Wähler auch nicht "die Latte hochlegen und uns wie eine Prinzessin gerieren".

