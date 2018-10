Ankara (AFP) In der Türkei ist die iranische Botschaft türkischen Medienberichten zufolge wegen eines Bombenalarms geräumt worden. Der iranische Botschafter sei aus dem Gebäude in Ankara gebracht worden, nachdem es Geheimdiensthinweise auf einen Selbstmordanschlag gegeben habe, berichtete die Nachrichtenagentur DHA. Der Iran wies die Berichte zurück: Dies sei eine "glatte Lüge", das Personal in der Botschaft sei wohlauf an seinem Arbeitsplatz, erklärte das Außenministerium in Teheran.

