Frankfurt/Main (AFP) Bei einer Kontrolle in Frankfurt am Main hat ein 19-Jähriger eine Polizistin in den Main gestoßen. Der betrunkene Mann habe sich "vehement" gegen die polizeilichen Maßnahmen gewehrt, teilten die Beamten am Montag in der hessischen Stadt mit. Als die Polizistin ihn dabei am Arm ergriff, schubste er die 27-Jährige in den Fluss.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.