Berlin (AFP) Die Bundesregierung geht nicht davon aus, dass es beim EU-Gipfel am Mittwoch doch noch eine Einigung zum Brexit geben wird. Die Verhandlungen über den EU-Austritt Großbritanniens würden jetzt "über den Oktoberrat hinaus" weitergeführt, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Die Bundesregierung setze sich dafür ein, dass "ein erfolgreicher Abschluss" erreicht werde.

