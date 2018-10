Berlin (AFP) Nach dem Wahldebakel für die CSU und die SPD in Bayern kann die große Koalition nach Auffassung des Wirtschaftsrats der CDU nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Es gebe "nichts schön zu reden", das Wahlergebnis sei "dramatisch", erklärte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des Wirtschaftsrats, am Montag in Berlin. Die SPD sei keine Volkspartei mehr, aber auch die Union mache Sorgen. "Es wäre fatal, zur Tagesordnung überzugehen."

