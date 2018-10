Frankfurt/Main (dpa) - Nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche hat sich der Dax am Montag in schwierigem Fahrwasser vorwärts bewegt.

Der Leitindex fiel mit 11.459 Punkten zuerst auf den tiefsten Stand seit Januar 2017, konnte sich dann aber stabilisieren und ging mit 11.614,16 Zählern in Reichweite des Tageshochs aus dem Handel. Gestützt auf die ins Plus gedrehte Wall Street brachte er so einen Aufschlag von 0,78 Prozent über die Ziellinie.

In der zweiten Börsenreihe konnte sich der MDax der positiven Tendenz nicht anschließen: Für den Mittelgroße-Werte-Index ging es um 0,51 Prozent auf 23.749,94 Punkte bergab. Er bewegt sich derzeit auf dem niedrigsten Stand seit März vergangenen Jahres.