München (AFP) CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der Schwesterpartei CDU scharf wegen dessen Forderung nach personellen Konsequenzen bei der CSU angegriffen. "Ich erkenne den Versuch der Provokation", sagte Dobrindt am Montag am Rande einer CSU-Vorstandssitzung in München vor Journalisten.

