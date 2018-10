Luxemburg (AFP) Die EU hat Großbritannien gedrängt, sich in den Verhandlungen über den Brexit zu bewegen. Das Scheitern einer Einigung über den Austrittsvertrag am Wochenende sei "frustrierend und enttäuschend", sagte der irische Außenminister Simon Coveney am Montag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Er forderte, dass die britische Regierung der von der EU verlangten Auffanglösung für die Grenze zwischen Irland und britischen Provinz Nordirland zustimmt.

