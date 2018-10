Brüssel (AFP) Die EU-Wettbewerbshüter wollen bei der Produktion von Batterien für E-Autos Ausnahmen von ihren Regelungen zur Staatsbeihilfe machen. Projekte mit ehrgeizigen und innovativen Zielen, an denen mehrere Mitgliedstaaten beteiligt sind, könnten bald von hohen staatlichen Zuschüssen profitieren, sagte der Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic am Montag in Brüssel. Die EU-Kommission arbeitet derzeit an einer Industrie-Allianz, um auf dem von asiatischen Firmen dominierten Batterie-Markt aufzuholen.

