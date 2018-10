Hamburg (AFP) Ein Brand in der Hamburger Herbertstraße hat die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Wie diese am Montag mitteilte, gingen am Sonntag in einem Hinterhof der von zahlreichen Bordellen gesäumten Straße im Vergnügungsviertel St. Pauli Wäsche und Unrat in Flammen auf. Feuerwehrleute mussten in voller Montur durch die sogenannten Showräume der angrenzenden Etablissements anrücken.

