Köln (dpa) - Aufatmen in Köln: Nach stundenlanger Anspannung hat die Polizei eine Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof beendet und eine Frau aus der Gewalt des Geiselnehmers befreit. Der Mann wurde schwer verletzt und musste wiederbelebt werden, sein Opfer wurde leicht verletzt. Der Täter hatte die Geisel am Mittag in seine Gewalt gebracht. Nach einem ersten Kontakt zu dem Mann drang die Polizei schließlich in die Apotheke im Bahnhofsgebäude ein, in der sich der Geiselnehmer mit der Frau verschanzt hatte. Der Einsatz brachte den Bahnverkehr rund um den Knotenpunkt Köln nahezu zum Erliegen.

