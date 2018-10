Berlin (AFP) Besucher des Bundestags können in der kommenden Woche nicht die berühmte Glaskuppel des Reichstagsgebäudes besichtigen. Die Kuppel wird gereinigt und ist deswegen von Montag den 22. Oktober bis zum darauffolgenden Freitag für die Öffentlichkeit gesperrt, wie der Bundestag am Montag in Berlin mitteilte. Dachterrasse und Dachgartenrestaurant sind jedoch weiterhin zugänglich.

