Berlin (AFP) Die Chefin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Katrin Göring-Eckardt, hat nach der Wahl in Bayern einen Politikwechsel gefordert. Die Präferenz von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) sei offenbar, "irgendwie so weitermachen wie bisher", sagte Göring-Eckardt am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Sie glaube, "dass schon das grüne Wahlergebnis gezeigt hat, dass es nicht einfach so weitergeht". Ihre Partei werde zeigen, "was die Alternativen sind".

