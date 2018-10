Athen (AFP) Rund 180 in Griechenland gestrandete Flüchtlinge sind im Rahmen des Familiennachzugs nach Deutschland ausgeflogen worden. Die 177 Migranten, die hauptsächlich aus Syrien, Afghanistan und dem Irak stammen, bestiegen am Montag eine Chartermaschine, die sie nach München bringen sollte, wie das Migrationsministerium in Athen mitteilte.

