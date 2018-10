Köln (AFP) Die Polizei hat nach der Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof einen terroristischen Hintergrund nicht ausgeschlossen. Ermittelt werde aber "in alle Richtungen", sagte die stellvertretende Polizeipräsidentin Miriam Brauns am Montag. Nach Polizeiangaben wurde am Tatort ein Ausweisdokument gefunden, das auf einen 55-jährigen Syrer ausgestellt ist. Noch nicht endgültig gesichert war, ob es zu dem bei dem Polizeieinsatz lebensgefährlich verletzten Geiselnehmer gehört.

