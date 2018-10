Berlin (AFP) Nach den herben Wahlverlusten der CSU in Bayern will die CDU den Blick nach vorne richten und sich ganz auf die in knapp zwei Wochen anstehenden Wahlen in Hessen konzentrieren. "In den nächsten zwei Wochen wird sich für uns alles um Hessen drehen", sagte CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer am Montag in Berlin an der Seite des hessischen Ministerpräsidenten Volker Bouffier (CDU).

