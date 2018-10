Moskau (AFP) Der Kreml hat den Vorwurf von US-Präsident Donald Trump heruntergespielt, demzufolge der russische Staatschef Wladimir Putin "wahrscheinlich" in Attentate verstrickt sei. Trump habe mit seiner Äußerung "keine direkte Anschuldigung" gegen Putin erhoben, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Montag in Moskau. "Es kann keine Anschuldigungen gegen den russischen Präsidenten geben, die durch irgendwelche Behauptungen oder gar durch Beweise gestützt sind."

