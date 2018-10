Paris (AFP) Die französische Rechtspopulistin Marine Le Pen hat das Abschneiden der AfD bei der Landtagswahl in Bayern begrüßt. Die Resultate der AfD im Freistaat sowie der fremdenfeindlichen Partei Vlaams Belang bei den Kommunalwahlen in Belgien vom Sonntag verdeutlichten eine "Dynamik" und seien Vorboten eines "Kippens der politischen Gleichgewichte" im EU-Parlament bei den Europawahlen im kommenden Jahr, schrieb Le Pen am Montag im Kurzbotschaftendienst Twitter.

