Berlin (AFP) Nach der Landtagswahl in Bayern sieht FDP-Chef Christian Lindner die große Koalition vor zwei "zitterigen Wochen" bis zur Wahl in Hessen. "Und danach wird 'was passieren", sagte Lindner am Montag in Berlin bei einem gemeinsamen Auftritt mit dem bayerischen FDP-Spitzenkandidaten Martin Hagen. "Ich hoffe, es kehrt Einsicht ein, dass man die Probleme der Menschen wieder lösen muss."

