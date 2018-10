Berlin (AFP) Die Linke gibt die Hoffnung auf ein rot-rot-grünes Bündnis auch nach dem Debakel der SPD bei der Landtagswahl in Bayern noch nicht auf. Im Freistaat habe die Option eines solchen Dreierbündnisses nie im Raum gestanden, sagte Linken-Chefin Katja Kipping am Montag in Berlin. "Im Bund sieht das anders aus."

