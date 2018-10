Luxemburg (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat die CSU nach ihrem schlechten Wahlergebnis in Bayern aufgefordert, in Stil und Inhalt zu "vernünftiger Arbeit" zurückzukehren. Maas sagte am Montag am Rande eines Treffens der EU-Außenminister in Luxemburg, in erster Linie müsse die CSU nun Konsequenzen ziehen.

