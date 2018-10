London (AFP) Nach dem gescheiterten Einigungsversuch bei den Brexit-Verhandlungen informiert die britische Regierungschefin Theresa May am Montagnachmittag das britische Parlament über die Gespräche mit der EU. Wie ein Sprecher von May in London weiter mitteilte, gebe es trotz "wirklichen Fortschritts" in den Verhandlungen noch "eine Reihe ungelöster Probleme" im Zusammenhang mit der Irland-Frage.

