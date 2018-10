Berlin (AFP) Die deutsche Journalistin Mesale Tolu reist zur Fortsetzung ihres Prozesses zurück in die Türkei. Sie werde am Dienstag vor Gericht erscheinen, teilte sie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mit. Die türkische Justiz wirft der aus dem bayerischen Neu-Ulm stammenden Tolu Terrorunterstützung vor. Im August war ihr nach monatelangem Warten die Ausreise nach Deutschland erlaubt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.