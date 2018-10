Köln (AFP) Im Kölner Hauptbahnhof ist es möglicherweise zu einer Geiselnahme gekommen. Es gebe "Hinweise auf eine Geiselnahme in einem Geschäftsraum", teilte die Polizei in der Domstadt am Montag mit. Zuvor hatten die Beamten bereits von einer "Bedrohungslage in einer Apotheke" gesprochen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.