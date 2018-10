London (AFP) Ein im kanadischen Québec lebender Kritiker der saudiarabischen Monarchie verdächtigt das Königreich, sein Telefon gehackt und seine Gespräche mit dem saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi vor dessen Verschwinden in der Türkei abgehört zu haben. Der Saudiaraber Omar Abulaziz sagte jetzt dem kanadischen Sender CBC, er sei sich sicher, dass seine Telefonate mit Khashoggi und anderen Aktivisten in Kanada, den USA, der Türkei und in Saudi-Arabien abgehört worden seien.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.