München (AFP) Nach der bayerischen Landtagswahl will CSU-Chef Horst Seehofer die große Koalition in Berlin stabilisieren. Es müssten einige Probleme gelöst werden, sagte Seehofer am Montag in München am Rande einer CSU-Vorstandssitzung vor Journalisten. Es gehe darum, dass die "große Koalition stabil bleibt". Seine Partei werde sich zudem dafür einsetzen, dass die CDU bei der bevorstehenden Landtagswahl in Hessen ein starkes Ergebnis erreiche.

