München (AFP) Einen Tag nach dem Verlust der absoluten Mehrheit der CSU in Bayern haben Ministerpräsident Markus Söder und Parteichef Horst Seehofer die Freien Wähler als ihren klaren Favoriten für eine Koalition bezeichnet. Söder sagte am Montag in München vor Journalisten, ein Bündnis mit den Freien Wählern sei die "naheliegendste Variante". Mit den Freien Wählern könne er eine seriöse und stabile Regierung bilden.

