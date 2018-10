Berlin (AFP) Die SPD hat bei der Landtagswahlen an alle politischen Lager Stimmen verloren und konnte als einzige Partei keine ehemaligen Nichtwähler für sich gewinnen. Nach einer Analyse von Infratest dimap für die Sozialdemokraten, die AFP am Montag vorlag, verlor die Partei 200.000 Wähler an die Grünen und 100.000 an die CSU. Zu den Freien Wählern wanderten 70.000 ehemalige SPD-Wähler, zur AfD 30.000.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.