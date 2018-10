Berlin (AFP) Die SPD will auf einer Vorstandsklausur am 4. und 5. November über die Ergebnisse der Landtagswahlen in Bayern und bis dahin auch Hessen sowie eine Neuausrichtung der Partei beraten. Das kündigte Generalsekretär Lars Klingbeil nach einer Sitzung des Parteivorstands am Montag in Berlin an. Diese Debatte werde dann "sicherlich auch zu Konsequenzen führen", sagte Klingbeil weiter.

