Wiesbaden (AFP) Der deutsche Staat hat im ersten Halbjahr 2018 einen kassenmäßigen Finanzierungsüberschuss von 26,8 Milliarden Euro erzielt. Wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte, erhöhte sich das Plus nach dieser Berechnungsmethode demnach im Vergleich zu den ersten sechs Monaten des Vorjahres massiv. Damals hatte der Überschuss der öffentlichen Kassen bei 6,3 Milliarden Euro gelegen.

