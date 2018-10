Köln (AFP) Bei ihrem Großeinsatz wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei den Täter nach eigenen Angaben "unter Kontrolle" gebracht. Der Mann sei beim Zugriff eines Spezialeinsatzkommandos am Nachmittag verletzt worden und befinde sich in ärztlicher Behandlung, sagte ein Polizeisprecher vor Ort. Seine weibliche Geisel sei befreit worden.

