Köln (AFP) Bei ihrem Großeinsatz wegen einer Geiselnahme in einer Apotheke im Kölner Hauptbahnhof hat die Polizei den Täter nach eigenen Angaben "unter Kontrolle" gebracht. Der Einsatz daure aber an, der Bereich um den Bahnhof solle weiter großräumig gemieden werden, teilten die Beamten in der Domstadt am Montagnachmittag mit. Zuvor waren zwei Explosionen zu hören gewesen, woraufhin mehrere Beamte eines Spezialeinsatzkommandos über den Breslauer Platz zur Rückseite des Bahnhofs liefen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.