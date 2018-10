Köln (AFP) Rund 30.000 Hausarztpraxen in Deutschland sollen bei der Information über Organspenden helfen. Ab November werden sie im Rahmen einer Kooperation des Deutschen Hausärzteverbands mit der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit Aufklärungsbroschüren versorgt, wie beide Partner am Dienstag in Köln mitteilten. Die Praxen der niedergelassenen Hausärzte seien als Anlaufstellen für Patienten zentral und spielten eine wichtige Rolle bei deren Information.

