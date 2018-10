Karlsruhe (AFP) Nach der Geiselnahme am Kölner Hauptbahnhof wird die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen womöglich an sich ziehen. Die Behörde habe den Fall noch nicht übernommen, dies könne aber noch am Dienstag oder Mittwoch der Fall sein, sagte eine Sprecherin in Karlsruhe. Das Motiv des lebensgefährlich verletzten Geiselnehmers ist noch unklar, die Polizei in Köln schließt aber einen terroristischen Hintergrund nicht aus.

