Brüssel (AFP) Trotz der festgefahrenen Brexit-Gespräche erwartet die Bundesregierung beim bevorstehenden EU-Gipfel keine Verhandlungen mit Premierministerin Theresa May. Es sei "nicht üblich", im Rahmen eines Gipfels über den Brexit zu verhandeln, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter am Dienstag in Berlin. Bei den Austrittsgesprächen habe es sich bewährt, dass die EU die Verhandlungen mit Großbritannien über ihren Chefunterhändler Michel Barnier führe. Auch Gipfelbeschlüsse zum Brexit seien "nicht geplant".

