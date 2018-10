Luxemburg (AFP) Die Bundesregierung hat die Lage in den Brexit-Verhandlungen als "sehr ernst" bezeichnet. "Alle müssen sich anstrengen, das ist jetzt kein Spiel", sagte Europa-Staatsminister Michael Roth am Dienstag beim Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Deutschland wolle "einen fairen Deal mit Großbritannien". Es müsse aber ein Deal sein, "der die Integrität des (europäischen) Binnenmarktes unangetastet lässt". Dies sei für die EU "von zentraler Bedeutung". "Wir sind ja nicht auf dem Viehmarkt."

