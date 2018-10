Paris (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) und sein französischer Kollege Jean-Yves Le Drian haben sich dafür ausgesprochen, den Fall des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi lückenlos aufzuklären. "Wenn wir wissen, was geschehen ist, werden wir daraus unsere Schlüsse ziehen", sagte Maas am Dienstag auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Le Drian in Paris. Beide Politiker unterstrichen, dass sie sich in der Frage "in enger Abstimmung" mit den USA befänden.

