Luxemburg (AFP) Nach der Einleitung eines Strafverfahrens gegen Ungarn wegen der Verletzung von Grundwerten haben die EU-Staaten Budapest zu einer Stellungnahme aufgefordert. Ungarn habe akzeptiert, sich zu den Vorwürfen schriftlich zu äußern, sagte der österreichische Europaminister Gernot Blümel nach einem Treffen mit seinen EU-Kollegen in Luxemburg. Er kündigte an, sein Land als aktueller EU-Vorsitz wolle in dem Verfahren "Schritt für Schritt" vorgehen.

