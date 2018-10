Luxemburg (AFP) In den Brexit-Verhandlungen hat EU-Chefunterhändler Michel Barnier um Geduld gebeten. Die Gespräche über einen Austrittsvertrag mit Großbritannien brauchten "mehr Zeit", sagte er am Dienstag beim Treffen der Europaminister in Luxemburg. Er wolle "ruhig" und "ernsthaft" weiterverhandeln, "um diese globale Vereinbarung in den kommenden Wochen zu finden".

