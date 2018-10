Berlin (dpa) - SPD-Chefin Andrea Nahles hat eine Spitzenkandidatur von Bundesjustizministerin Katarina Barley für die Europawahl im Mai kommenden Jahres zunächst nicht bestätigt. «Was ich Ihnen bestätigen kann ist, dass ich einen hervorragenden Vorschlag für die Spitzenkandidatur der SPD in Europa machen kann. Und das werden wir Ihnen auch in Kürze dann vorstellen», sagte Nahles in Berlin vor einer Fraktionssitzung. Ein Bericht des Redaktionsnetzwerks Deutschland über eine Kandidatur von Barley war der Deutschen Presse-Agentur zuvor in Parteikreisen bestätigt worden.

