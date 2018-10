Luxemburg (AFP) In Deutschland waren 2017 rund 15,5 Millionen Menschen und somit fast jeder fünfte Einwohner von Armut oder sozialer Ausgrenzung bedroht. Das geht aus aktuellen Daten hervor, die das europäische Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg veröffentlichte. Europaweit ist seit 2008 demnach ein leichter Rückgang des Armutsrisikos zu beobachten. Es gibt jedoch deutliche regionale Unterschiede.

