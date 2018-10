Istanbul (dpa) - Nach dem saudi-arabischen Konsulat durchsuchen türkische Ermittler nun auch die Residenz des Konsuls nach Spuren des vermissten saudischen Regimekritikers Dschamal Chaschukdschi. Das meldete der Staatssender TRT. Fernsehbilder zeigten, wie Polizei-Fahrzeuge vor dem Haus ankamen. Nach Medienberichten war der Konsul am selben Tag nach Saudi-Arabien abgereist. Nach dem Verschwinden von Chaschukdschi in Istanbul vor rund zwei Wochen hatten türkische Ermittler in der Nacht in einem neunstündigen Einsatz bereits das Konsulat durchsucht.

