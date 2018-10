Berlin (dpa) - Sänger Michael Patrick Kelly (40) erinnert sich noch gut an seine musikalischen Anfänge als Teil der Kelly Family. «In den ersten Jahren war mein Spielplatz die Bühne.

Dort habe ich mit meinem Spielzeug rumgespielt, später dann zum Mikro gegriffen. So ging das los», sagte Kelly der Deutschen Presse-Agentur. «Für mich liegt es einfach in der Natur, Musik zu machen.»

Schon in seiner Kindheit reiste der 40-Jährige als Paddy Kelly zusammen mit seinem Vater und seinen Geschwistern als Straßenmusiker durch Europa. Lampenfieber habe er immer noch. «Wenn das weg ist, ist man vielleicht zu abgebrüht. Jeder Rennfahrer hat kurz vor dem Start seine Momente, in denen er sich fokussieren muss. So ist es bei uns Sängern auch.»

Kelly («iD») ist ab diesem Donnerstag (20.15 Uhr) in der achten Staffel der Castingshow «The Voice of Germany» auf ProSieben und Sat.1 zu sehen. Neben ihm bewerten Mark Forster (34), Yvonne Catterfeld (38), sowie Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier (beide 50) die Auftritte der Talente.

Michael Patrick Kelly auf Facebook