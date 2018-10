Köln (AFP) Nach der blutig beendeten Geiselnahme im Kölner Hauptbahnhof hat sich die Polizei mit der Bitte um Hinweise zum Täter, zu dessen Tatvorbereitungen sowie zum Tatablauf an die Öffentlichkeit gewandt. Der am Montagnachmittag von SEK-Beamten angeschossene Mann habe offenbar einen Koffer und eine Tasche bei sich gehabt, teilten die Ermittler am Dienstag mit. Zu beiden Gepäckstücken hofft die Polizei auf Hinweise.

