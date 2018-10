Köln (dpa) - Der Geiselnehmer von Köln ist identifiziert. Bei dem Täter handele es sich zweifelsfrei um den Mann, dessen Papiere die Polizei am Tatort gefunden hatte, sagte ein Polizeisprecher. Dieser sei ein 55 Jahre alter Syrer mit offiziellem Flüchtlingsstatus. Er sei polizeibekannt.

Der Mann war nach Polizeiangaben arbeitslos. Der Syrer habe in einer Kölner Flüchtlingsunterkunft gelebt und sei psychisch nicht in der Lage gewesen, einer Arbeit nachzugehen, sagte ein Polizeisprecher. Gegen ihn wurde Haftbefehl wegen versuchten Mordes in zwei Fällen und wegen Geiselnahme erlassen.

Der Syrer hatte nach Einschätzung der Polizei nicht vor, sich mit einer Frau in der Apotheke zu verschanzen. «Der eigentliche Tatplan war die Brandlegung im McDonalds», sagte Klaus-Stephan Becker, der Chef der Kölner Kripo. Die Geisel sei wahrscheinlich «ein Zufallsopfer» gewesen.

Mit seinen mitgeführten Gaskartuschen hätte er einen erheblichen Schaden anrichten können. Hätte er die Kartuschen zur Explosion gebracht, wäre der Schaden beachtlich gewesen, sagte Kriminaldirektor Klaus-Stephan Becker. Dafür bedürfe es jedoch großer Hitze. Ob das mitgeführte Benzin dafür ausgereicht hätte, darüber könne bislang nur spekuliert werden.

Hinweise auf mögliche Komplizen gibt es bisher nicht. Es werde intensiv nach eventuellen Mittätern gesucht. Bislang gebe es aber keine entsprechenden Erkenntnisse.

Der Geiselnehmer schwebt nicht mehr in Lebensgefahr. «Er liegt aber weiter im Koma», sagte Miriam Brauns, die stellvertretende Polizeipräsidentin von Köln. Der Mann habe noch nicht vernommen werden können. Er war beim Zugriff der Polizei am Montag schwer verletzt worden.

