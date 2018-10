Brüssel (AFP) Hersteller von Android-Geräten für den europäischen Markt sollen künftig eine Gebühr zahlen müssen, um den Google Play Store auf ihren Geräten installieren zu können. Das kündigte der Internetkonzern Google am Dienstag in Brüssel an. Der Schritt ist demnach Teil des Maßnahmenpakets, mit dem das US-Unternehmen auf eine Milliardenstrafe der EU-Kommission reagiert, um weitere Bußgelder zu verhindern.

