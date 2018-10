Berlin (AFP) Unter den CSU-Bundestagsabgeordneten brodelt es nach dem schlechten Abschneiden ihrer Partei bei den Landtagswahlen in Bayern: Der Unmut richtet sich in erster Linie gegen Parteichef Horst Seehofer. Der CSU-Abgeordnete Alexander Hoffmann forderte im "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe) ein "klares Bekenntnis zur Neuordnung an der Parteispitze". "Zu sagen, erst mal bilden wir eine Regierung und dann gucken wir mal, ist das falsche Signal."

