Teheran (AFP) Iranische Revolutionsgarden haben im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) in Syrien nach eigenen Angaben 700 Drohnen-Angriffe geflogen. Der Kommandeur der Luftwaffe der Revolutionsgarden, Brigadegeneral Amirali Hadschisadeh, sagte der Nachrichtenagentur Fars am Dienstag, die Drohnen hätten Panzer, Truppentransporter, Fahrzeuge für Selbstmordanschläge und 23-Millimeter-Kanonen ausgeschaltet. Das sei ein Beitrag dazu gewesen, "das Blatt zu wenden".

